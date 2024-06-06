إحداهما مجانية.. القناتان الناقلتان لمباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو، اليوم الخميس، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

يستضيف المنتخب الوطني، نظيره منتخب بوركينا فاسو على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب الفراعنة مباراة بوركينا فاسو، تحت قيادة العميد حسام حسن في أول ظهور رسمي له منذ توليه المهمة الفنية.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وتقام النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم في 3 دول، هي: كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصدر منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في أول مباراتين، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 4 نقاط من انتصار في مباراة وتعادل في أخرى.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، إذاعة مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو على قناة أون تايم سبورتس 1 المجانية.

كما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، حيث يعلق عليها المعلق الرياضي مدحت شلبي.