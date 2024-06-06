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الخميس 06 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القناة لتوزيع الكهرباء تكشف حقيقة قطع التيار عن مدينة مرسى علم

المهندس سامي ابو
المهندس سامي ابو ورده
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أصدرت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بيانًا للرد على ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن قطع التيار الكهربائي عن مدينة مرسى علم.

وقالت الشركة، في بيانها، اليوم الخميس، إنه لا صحة لما جاء في مضمون الخبر من قطع التيار الكهربائي عن مدينة مصرية كاملة (مدينة مرسى علم).

وأكدت وجود خطة عمل صيانة معدة من قبل وتم إخطار الجهات المتأثرة بالفصل بخطة الصيانة مسبقًا من خلال التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء والوحدة المحلية لمدينة مرسى علم.

ونوهت شركة القناة لتوزيع الكهرباء  بأن  المهندس سامي عرفه أبو ورده رئيس مجلس الإدارة وجه بإرسال عدد من وحدات الطوارئ اللازمة محملة على سيارات كاتمة للصوت، كما تم الدفع بعدد كبير من فرق الصيانة والطوارئ مجهزة بأحدث التقنيات والمهمات اللازمة لسرعة إنهاء الأعمال.

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