برغم الإنجازات.. الجمعية العمومية للصحفيين تطالب مجلس النقابة بتحسين الدخل

بعد مرور أكثر من عام على تنصيب 6 من أعضاء نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين من خلال انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وبالتأكيد يمكن أن تشمل إنجازات أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ما يلي:

لجنة دفاع عن حرية الصحافة بقيادة محمود كامل: قد يعمل أعضاء المجلس على حماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين من خلال اتخاذ إجراءات قانونية أو الدفاع عن الصحفيين المعتقلين بسبب عملهم.

تعزيز معايير المهنة: ساهم أعضاء المجلس في وضع وتعزيز معايير الأخلاقيات والمهنية لممارسة الصحافة، والعمل على تطبيقها بشكل فعال داخل النقابة.

تقديم التدريب والدعم: تنظيم اللجنة دورات تدريبية وورش عمل لصحفيين النقابة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمشورة للأعضاء الجدد أو الذين يواجهون تحديات في ممارسة مهنتهم.

التواصل مع الجمهور: عزز أعضاء المجلس التواصل بين النقابة والجمهور من خلال تنظيم فعاليات عامة أو الرد على استفسارات وملاحظات الجمهور بشكل منتظم إلى حد ما.

مطالبة الجمعية العمومية مجلس النقابة بقيادة نقيب الصحفيين خالد البلشي في تحسين ظروف العمل: يمكن لأعضاء المجلس العمل على تحسين ظروف العمل للصحفيين، بما في ذلك زيادة الرواتب، وتوفير التأمين الصحي، وضمان السلامة والأمان أثناء تأدية العمل الصحفي.