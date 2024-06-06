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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن يستبعد هذا الثنائي من قائمة مباراة بوركينا فاسو

حسام حسن
حسام حسن
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قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر آلأول لكرة القدم، استبعاد ثنائي من قائمة الفراعنة أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك وفقا للقواعد الخاصة بالفيفا. 
وعلمت البوابة نيوز  من مصادرها الخاصة بالجهاز الفني ان العميد تتجه نيته لاستبعاد الثنائي المهدي سليمان، وأحمد امين أوفا.

شهد مران امس التدريب علي بعض الجمل الفنية و التكتيكية والتسديد على المرمى لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل مواجهة بوركينا.

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