مايكل بي جوردان يبدأ تصوير "I Am Legend 2" مع ويل سميث

يبدأ الممثل مايكل بي جوردان، تصوير الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي “I Am Legend” مع النجم ويل سميث، عقب مرور 17 عامًا على طرح الجزء الأول.

وقال جوردان في حوار مع مجلة “بيبول” الأمريكية: "ما زلنا نعمل على السيناريو ونصل إلى المستوى المطلوب". مشيرًا إلى أنه"ليس هناك تاريخ إصدار أو أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف نجم فيلم “Black Pather”: "لست متأكدًا تمامًا من المكان الذي سنصور فيه ذلك، لكنني متحمس جدًا للوقوف أمام الكاميرا مع سميث”.

صدر الجزء الأول عام 2007، ودارت أحداثه بعد سنوات من انتشار وباء قتل أغلب البشر إن لم يكن كلهم، وتحول البقية إلى وحوش، والناجي الوحيد هو (روبرت نيفيل)، يكافح لوقف هذا الفيروس الرهيب حيث أنه آخر الناجين في مدينة نيويورك، كما يحاول (نيفيل) بكل الطرق إيجاد أي ناجين آخرين ﻹنقاذهم من الموت أو التحول.