احذر.. ٥٠ ألف جنيه عقوبة تكرار الجرائم في قانون الملكية الفكرية

تضمن قانون الملكية الفكرية، الكثير من العقوبات الرادعة التي تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية القانونية للمبتكرين و المبدعين و يتم السماح لهم بالاستفادة من فوائد علمهم الابداعي.

حيث عاقبت المادة 181 من قانون الملكية الفكرية، فى حالة العودة أو تكرار اي جريمة عاقب عليها القانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

كما يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً, وثالثا) من هذه المادة، وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.