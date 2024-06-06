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الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لخريجي كليات الهندسة.. الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على عضوية نقابة المهندسين

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تجري كليات ومعاهد الهندسة الامتحانات الأخيرة لسنة التخرج، حيث تقدم البوابة نيوز، المعلومات والإجراءات الكافية للحصول على عضوية نقابة المهندسين، عادةً ما يكون الأمر متباينًا بعض الشيء حسب القوانين والتعليمات الخاصة بالنقابة في الوقت الحالي، ومع ذلك إليك بعض الإجراءات والأوراق المطلوبة التي قد تحتاجها عمومًا:

استيفاء الشروط الأساسية:

يجب أن تكون حاصلًا على شهادة في مجال الهندسة من جامعة معترف بها.
يجب أن تكون مواطنًا مصريًا أو مقيمًا في مصر.
تقديم الأوراق الشخصية:

صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
صورة من شهادة الميلاد.
صورة من شهادة التخرج في مجال الهندسة.
ملء استمارة الانتساب:

يتعين عليك ملء استمارة الانتساب المقدمة من قبل النقابة، والتي تحتوي على معلومات شخصية ومهنية.
سداد الرسوم:

عادةً ما يتطلب الانضمام إلى النقابة دفع رسوم اشتراك سنوية.
إجراءات إضافية:

قد تتطلب بعض النقابات إجراءات إضافية، مثل اجتياز اختبارات مهنية أو حضور دورات تدريبية.
توثيق الوثائق:

يتعين توثيق الوثائق المقدمة من قبل الجهة المختصة، مثل الجامعة التي حصلت منها على شهادة التخرج.

الامتحانات الاخيرة لسنة البوابة نيوز للحصول على عضوية نقابة المهندسين