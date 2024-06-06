على مراحل.. نقابة المهندسين من أكثر النقابات الحاصلة على تأشيرات الحج

شهدت نقابة المهندسين في مصر لحظات مؤثرة ومميزة، حيث ودّعت الفوج الأول من حجاجها في رحلتهم المباركة إلى أرض الحج لأداء مناسك العمرة والحج.

المغادرة:

انطلق الفوج الأول من حجاج النقابة من مقر النقابة في مدينة القاهرة، حيث كانوا محملين بالحماس والتفاؤل لأداء فريضة الحج.

تجمع العديد من الأعضاء والزملاء في مقر النقابة لتوديع الحجاج وتمنياتهم برحلة مباركة وآمنة.



التوجه إلى الحرم المكي:

بعد وداع الأحبة في النقابة، انطلق الحجاج في رحلتهم نحو الحرم المكي الشريف، حيث من المقرر أداء مناسك العمرة ثم الحج.

تحمل الرحلة روح الإخاء والتضامن بين الحجاج وتجسد روح المسؤولية والتفاني في خدمة الدين والوطن.



التواصل الاجتماعي:

شارك أعضاء النقابة والمجتمع المحلي، على منصات التواصل الاجتماعي، في توديع الحجاج وتمنياتهم لهم برحلة مباركة وعودة سالمة.

تداولت وسائل الإعلام الرسمية والشبكات الاجتماعية صوراً وفيديوهات للحجاج وهم يغادرون مقر النقابة ويتوجهون نحو بيت الله الحرام.



الختام:

تُعَدّ هذه الرحلة إشارة إيجابية إلى دور نقابة المهندسين في توفير الدعم والخدمات لأعضائها، وتحقيق التضامن والتآزر بين المهندسين خلال هذه الفترة المهمة من السنة الهجرية. نتمنى للحجاج رحلة آمنة ومباركة، وعودة سالمة إلى أرض الوطن.