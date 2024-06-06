يوم الصحفي المصري.. موج بين الصعود والهبوط في تاريخ الصحافة المصرية

أيام قليلة تفصلنا على يوم الصحفي المصري الموافق 10 يونيو، حيث تاريخ الصحافة المصرية غني ومتنوع، وهو يعود إلى فترات تاريخية قديمة، هنا نظرة عامة على تطور الصحافة في مصر:

الفترة القديمة:

يعتبر تأسيس جريدة "الوقائع المصرية" في عهد الخديوي إسماعيل في القرن التاسع عشر أحد أولى تجارب الصحافة المصرية المعاصرة.

تأسيس العديد من الصحف الأخرى فيما بعد، مثل "الأهرام" التي أسسها توفيق حكيم في عام 1875 ولا تزال تعتبر واحدة من أقدم الصحف في العالم العربي.



الفترة الحديثة:

شهدت فترة الاستعمار البريطاني نمواً في الصحافة المصرية، حيث تم استخدام الصحافة كأداة لنشر الأفكار الوطنية ومقاومة الاحتلال.

في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، شهدت الصحافة توجهاً نحو التأييد الحكومي وتقييداً للحريات الصحافية.



العصر المعاصر:

بعد ثورة يوليو 1952، تمت مصادرة الصحف الخاصة والتركيز على وسائل الإعلام الحكومية.

في العقود الأخيرة، شهدت مصر تطورًا في الصحافة المستقلة وظهور العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية المستقلة التي تنقل آراء مختلفة وتحقق درجات متفاوتة من الحرية الصحفية.



التحديات الحالية:

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية على شكل الصحافة وطرق الوصول إلى المعلومات.

تاريخ الصحافة المصرية يعكس تطور المجتمع والسياسة في مصر على مر العصور، وتظل الصحافة تلعب دورًا هامًا في نقل الأخبار وتشكيل الرأي العام.