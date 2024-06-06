ads
الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. قصور الثقافة تقيم حفل "رحلة العائلة المقدسة" بمسرح السامر

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الحفل الفني "رحلة العائلة المقدسة"، في الثامنة مساء غد الجمعة، بمسرح السامر بالعجوزة، احتفاء بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.
يقام الحفل بالمجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويشارك به فرقة كورال "أغابي" الكنائسي بقيادة أماني فوزي، ويقدم الفريق مجموعة من الترانيم بمصاحبة الألحان القبطية.
ويعد الحفل التعاون الثالث مع فريق كورال "أغابي"، بعد الأول الذي أقيم بمناسبة عيد الميلاد المجيد في يناير الماضي، وحفل عيد القيامة المجيد في مايو الماضي، ويأتي ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع.

الهيئة العامة لقصور الثقافة رحلة العائلة المقدسة مسرح السامر قصور الثقافة العائلة المقدسة