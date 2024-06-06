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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحثة سياسية: ما يحدث في غزة فاق الخطوط الحمراء والمساعدات شحيحة

غزة
غزة
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قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن ما يحدث في قطاع غزة فاق التوقعات والخطوط الحمراء، مشيرة إلى أن إسرائيل مستمرة في الأعمال العسكرية في كل مناطق القطاع.

وأضافت "حداد" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن إسرائيل تتحدى بأعمالها العسكرية كل المنظومة الدولية والإقليمية، موضحة أن هذا ينعكس سلبيًا على إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

وأشارت إلى أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة شحيحة جدًا لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني، متابعة: "المساعدات التي تدخل لا تلبي الحد الأدنى من المستلزمات الصحية والغذائية وحتى على مستوى المياه".

وأوضحت أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر بشكل كبير على المواطنين في غزة، ومع قلة المياه يتعرض العديد من أبناء غزة إلى الإصابة بشبح الجفاف وسوء التغذية.

قطاع غزة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية