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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: جهود مصرية كبيرة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

معبر رفح البري
معبر رفح البري
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قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري، إن الجهود المصرية مستمرة في إنفاذ المساعدات الإنسانية ولكن العراقيل دائمًا ما تأتي من الجانب الإسرائيلي في زيادة وتيرة هذه المساعدات.

وأضاف عماد، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه مقارنة بيوم أمس فإن عدد الشاحنات التي تمكنت فقط من العبور هي 50 شاحنة، وذلك يرجع للعراقيل التي تفرضها إسرائيل في هذا اليوم على إنفاذ هذه المساعدات، ولكن يضاف إلى الخمسين شاحنة ثماني شاحنات للسولار عبرت إلى الأراضي الفلسطينية بعدما خضعت هذه الشاحنات مجملًا إلى عملية التدقيق والمراجعة، مشيرًا إلى أنه يتزامن مع ذلك الاصطفاف الكبير للشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية بالآلاف أمام منفذ رفح البري.

وأوضح، أن العراقيل الإسرائيلية تقلل وتيرة هذه المساعدات في هذا اليوم ونرصد الاصطفاف والانتظار لهذه الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والدوائية وغير ذلك من المواد التي يتطلبها الفلسطينيون حاليًا في ظل تفاقم الوضع الإنساني.

 

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