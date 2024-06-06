القائد الأعلى لحلف الناتو: مستعدون للدفاع عن أراضي الحلف

قال كريستوفر كافولي القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس، إن الناتو "مستعدون للدفاع عن أراضي الحلف"، مضيفا أن الدول الأعضاء في التحالف "تحتاج إلى بناء المزيد" من المعدات العسكرية لمواجهة التهديد الروسي المتزايد، وفقا لنبأ أوردته قناة "العربية".

وصرّح كافولي خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في النورماندي "في ما يخص المعدات العسكرية.. نحن في حاجة إلى بناء المزيد، نحتاج إلى توسيع قاعدتنا الصناعية" لافتا إلى أن الناتو "مستعد للقيام بدفاع إقليمي جماعي".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أنه لا خطط لنشر قوات لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.

وكان قد شدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، على أنّ "رئيس روسيا فلاديمير بوتين سمح لأول مرة بالأمس (في إشارة إلى تصريح له مع وكالات أنباء دولية) بإرسال أسلحتنا إلى المناطق التي هي في حالة حرب مع الدول التي تزود الأسلحة لأوكرانيا، أو بالأحرى، يتم استخدام هذه الأسلحة في جميع أنحاء بلدنا. بمعنى آخر، تلك القوى التي هي في صراع مع أمريكا ودول الناتو".