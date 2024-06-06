ختام مؤتمر الكهنة نصف السنوي بالمنيا

اختتمت إيبارشية المنيا للاقباط الأرثوذكس، مؤتمر الآباء كهنة الإيبارشية نصف السنوي، الذي حمل شعار "افرحوا في الرب"، والذي أُقيم في بيت أولاد الملوك بقرية البرجاية التابعة للإيبارشية، بحضور الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، و١٣٠ من الآباء الكهنة.

اشتمل المؤتمر على العديد من المحاضرات والندوات والعشيات والتسبحة الليلية والقداسات.

وألقى الأنبا مكاريوس ثلاث محاضرات خلال المؤتمر، حيث كانت المحاضرة الأولى عن "شرح تحليل الابن" (الخاص بالاعتراف)، وأما الثانية تناولت موضوع "كيفية تجاوز الكاهن مواقف وفترات الإحباط"، فيما ناقشت الثالثة موضوع "تمسك بما تسلمت".

وتناول المؤتمر عدة موضوعات أخرى منها موضوع القضايا الخلافية، وكذلك حكمة الكنيسة في اختيار القراءات الكنيسية، كما تضمن المؤتمر عرضًا لبعض مخطوطات المنيا.

وفي ختام المؤتمر كرم الأنبا مكاريوس عدد الآباء الكهنة الذين انتهت فترة مسئوليتهم عن بعض الخدمات الإضافية بالإيبارشية.

447485487_777775301211464_2079962297147165633_n

447488481_777775447878116_1744927090893871315_n

447519081_777775261211468_635890316309323643_n