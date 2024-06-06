الأوقاف: العائلة المقدسة رحلة لزرع القيم والألفة والمحبة والتآخي

قال الشيخ أحمد اسماعيل عابدين، مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف، إنه عندما نتحدث عن مصر المباركة يجب أن نذكر أنه عاش على أرضها أنبياء كثر وهذا دليل على عمق هذه البلد التي يحبها الله عز وجل واختار لها هذا المكان الجغرافي المميز .



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي ينظمها لجنة المواطنة بحزب الوفد تحت عنوان "مبارك شعبي مصر" احياءً لذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

وأضاف مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الاوقاف، أن مصر هي الأرض التي تصافح عليها أنبياء الله يوسف ويعقوب وتعانقت على أرضها القلوب من أجل أن تنشر الألفة والمحبة والتآخي بين الناس جميعا والهدف من خلق الناس جميعا هو التعارف والتآلف بين الناس جميعًا من اجل ان يعم السلام على هذه الأرض الكريمة المباركة .

وأكمل مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الاوقاف، ان رحلة العائلة المقدسة لم تكن رحلة ترفيه ولكن كانت رحلة لزرع القيم والألفة والمحبة والتآخي بين الناس جمعا، وذلك نجد ان مصر يعيش كل الناس على أرضها مع اختلاف اجناسهم والوانهم ومعتقداتهم ومع هذا نجد ان الكل يعيش في بركتها وخيرتها.