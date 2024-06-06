الزراعة: علاج وفحص 4.6 ألف رأس ماشية

أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، انتهاء أعمال القافلة البيطرية التي تم إطلاقها بداية هذا الاسبوع الى قرى محافظة المنوفية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، إن تلك القافلة جاءت تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث تمت بالتعاون بين المعهد والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالاشتراك مع معاهد بحوث الصحة الحيوانية والانتاج الحيواني والأمصال واللقاحات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومديرية الطب البيطري.

وأضاف فاضل ان القافلة جابت قري ونواحي المحافظة لعلاج ماشية وأغنام وماعز ودواب صغار المربين، حيث تم تقديم كافة خدمات الفحص والكشف التناسلي، وإجراء الجراحات وتقديم العلاج بالمجان، دعما لمربي قرى المحافظة، حيث تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٥٢٠ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ١٤٩٠ وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية والرش لعدد ١٧٧٦ حالة وتم عمل ٢٩ عملية جراحية وتم تحصين ٨١٢ بالتحصينات غير سيادية المتنوعة لعدد اجمالي ٤٦٢٧ حالة لدى ١٩٦١ من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة .