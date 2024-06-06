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الخميس 06 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالتلاعب باللوحات المعدنية في القاهرة

ضبط قائد سيارة نقل
ضبط قائد سيارة نقل
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رصدت الاجهزة الأمنية  ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة نقل بالتلاعب باللوحات المعدنية للسيارة وضبط مرتكب الواقعة.
 
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " متضمنًا قيام قائد سيارة نقل بالتلاعب باللوحات المعدنية للسيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.
 بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه  الواقعة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

موقع موقع فيس بوك قائد سيارة نقل باللوحات المعدنية للسيارة