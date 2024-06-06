ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالتلاعب باللوحات المعدنية في القاهرة

رصدت الاجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة نقل بالتلاعب باللوحات المعدنية للسيارة وضبط مرتكب الواقعة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " متضمنًا قيام قائد سيارة نقل بالتلاعب باللوحات المعدنية للسيارة حال سيرها بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.