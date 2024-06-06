الآثار: مسار العائلة المقدسة سياحة روحانية وقصة إنسانية للمسلمين والمسيحيين

تحدث المهندس عادل الجندي، منسق مسار العائلة المقدسة بوزارة الآثار، عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر والمناطق والمحافظات المصرية التي مروا بها، من خلال شرح مفصل عن خط سير الرحلة وجهد الدولة في تطوير هذا المسار.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي ينظمها حزب الوفد تحت عنوان "مبارك شعبي مصر" احياءً لذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

وأشار منسق مسار العائلة المقدسة بوزارة الاثار، إلى أن رحلة العائلة المقدسة تعد سياحة روحانية وقصة إنسانية يجب أن يعرفها الجميع مسلم او مسيحي.

ووجه منسق مسار العائلة المقدسة بوزارة الآثار، الشكر لحزب الوفد على تنظيم هذه الاحتفالية والتي تساهم التوعية بأهمية رحلة العائلة المقدسة ويجب أن يعرف العالم هذا المسار لأنه حدث لم يحدث في اي بلد آخر.

وأوضح ان الدولة تقوم بجهد كبير فيما يخص تطوير مسار العائلة المقدسة أو مسار مزارات آل البيت وكل هذا يعد سياحة دينية لها أهميتها وتميز مصر عن باقي الدول .