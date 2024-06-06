ضبط 135 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أكثر من 135 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالجيزة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشى صورها لاسيما جرائم الغش الصناعى.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام مالك مخزن "له معلومات جنائية" بإدارة قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز كمخزن بدون ترخيص للإتجار فـى الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وضبط مالك ومدير المخزن مقيمان بدائرة المركز وعُثر بداخل المخزن على (135,750 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها وغير مسجلة بالجهات المختصة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.