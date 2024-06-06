الوفد يطالب بضرورة الترويج لمسار العائلة المقدسة عالميًا

قال عماد إبراهيم، مستشار رئيس الحزب لشئون الإدارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، إن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر حدث هام يتطلب معه شرح كافة التفاصيل التي تخص هذه الرحلة المباركة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي ينظمها حزب الوفد تحت عنوان "مبارك شعبي مصر" احياءً لذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

وأكد نائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، ان الهدف من هذه الاحتفالية هو إحياء مسار العائلة المقدسة، مشيرا الي أن حزب الوفد هو الحزب السياسي الوحيد الذي نظم مثل هذه الاحتفالية لإحياء مسار العائلة.

وشدد على أهمية الترويج لرحلة العائلة المقدسة عالميًا خاصة بعد التطوير الذي يحدث في مسار العائلة من قبل وزارة السياحة، لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة بها على خريطة السياحة الدينية العالمية.