الأمن يضبط كمية كبيرة من العقاقير الطبية المغشوشة وغير صالحة في الدقهلية

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم ضبط كمية كبيرة من العقاقير الطبية المغشوشة وغير صالحة للإستخدام الآدمى بحوزة 3 أشخاص بقصد الترويج



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار فى العقاقير مجهولة المصدر وبدون فواتير وترويجها بإستخدام سيارة ربع نقل وإتخاذهم من أحد المخازن بنطاق محافظة الدقهلية ومخزن آخر بنطاق محافظة الغربية مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (3 من المتهمين) والسيارة المستخدمة وكذا مخزنين كائنَين بمحافظتى "الغربية، الدقهلية" بإجمالى مضبوطات (106،096 ألف عبوة دواء مختلفة الأنواع "مغشوشة وغير صالحة للإستخدام الآدمى").. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وقد بلغت القيمة المالية للضبوطات بـ (8 مليون جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.