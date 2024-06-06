ضبط تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير الـمُحررات الرسمية

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - الأحوال المدنية قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير الـمُحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما 15 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه "مزورين" بأسماء جهات مختلفة - أجهزة وأدوات تستخدم فـى التزوير- عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومُعدة للتزوير- 12 أصل شهادات ومستندات وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.