أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب الصومال الجديد لدى جامعة الدول العربية

تسلم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، أوراق اعتماد السفير علي عبدي أوراي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ، ليكون مندوب الصومال الدائم لدى جامعة الدول العربية.

‎وقال السفير الصومالي في تصريح له عقب اللقاء ، انه نقل إلى الأمين العام للجامعة العربية تحيات الرئيس دكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وأحمد معلم فقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي جمهورية الصومال الفيدرالية‎، معربا عن اعتزازه بالعمل مندوبا لبلاده لدى الجامعة العربية .

وأكد سفير الصومال حرصه على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم أواصر التعاون بين جمهورية الصومال الفيدرالية والدول العربية الشقيقة، منوها بأهمية الدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في دعم الصومال.

‎وقال إن الصومال كانت وستظل مع الإجماع العربى فى القضايا الإقليمية والدولية.

وكان السفير الصومالي الجديد قد قدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية سامح شكري مؤخرا.