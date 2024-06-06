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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة في أسيوط بحوزته اسلحة ومخدرات

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الامنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة من ضبط عنصر إجرامى بأسيوط لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.. وبحوزته 21 قطعة سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة
 
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين (مخدرات – إطلاق أعيرة نارية) - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بالإتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (21 قطعة سلاح نارى 
" 2 بندقية آلية، 7 بندقية خرطوش، 12 فرد محلى" وعدد من الطلقات - كمية من المواد المخدرة "حشيش، شابو، هيروين").
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عنصر إجرامي بأسيوط 21 قطعة سلاح المواد المخدرة قطاع الامن العام 21 قطعة سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة