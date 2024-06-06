بيان مشترك.. عدة دول تدعو حماس والاحتلال إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار

أصدر عدد من الدول، بيانًا مشتركًا اليوم الخميس، بما في ذلك الولايات المتحدة والأرجنتين وإسبانيا وألمانيا والبرتغال والبرازيل وبلغاريا وبولندا وتايلاند والدنمارك ورومانيا وصربيا وفرنسا وكندا وكولومبيا والمملكة المتحدة والنمسا، بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وجاء في البيان، الذي نشر علي الموقع الالكتروني للبيت الأبيض، "بصفتنا قادة دول قلقة للغاية بشأن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، بما في ذلك العديد من مواطنينا، فإننا نؤيد تماما التحرك نحو صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المطروحة الآن على الطاولة وعلى النحو الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو 2024. لا وقت لنضيعه وندعو حماس إلى إغلاق هذا الاتفاق، وأن تكون إسرائيل مستعدة للمضي قدما، والبدء في عملية إطلاق سراح مواطنينا."

وأضاف البيان: "نلاحظ أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة تأهيل غزة إلى جانب ضمانات أمنية للإسرائيليين والفلسطينيين وفرص لتحقيق سلام طويل الأمد وحل الدولتين. في هذه اللحظة الحاسمة، ندعو قادة إسرائيل وحماس إلى تقديم أي تنازلات نهائية ضرورية لإبرام هذه الصفقة وجلب الطمأنينة لأسر رهائننا، وكذلك لأولئك الموجودين على جانبي هذا الصراع الرهيب، بما في ذلك السكان المدنيون. حان الوقت لانتهاء الحرب وهذه الصفقة هي نقطة البداية اللازمة."