العبقرية الصغيرة": روان إسلام" حصدت المركز الأول في البطولة الدولية للحساب الذهبي

طفلة تخطت عمرها و تفوقت في الحساب الذهني، فهي عبقرية وتتسم بالذكاء والمهارة ، انها الطالبة “روان إسلام عوني” من أبناء مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية .

روان إسلام" حصدت المركز الأول في البطولة الدولية للحساب الزهبي



وتروي " روان اسلام "عوني " الي" البوابة نيوز" ان موهبة الحساب الذهني ظهرت في الصف الأول الابتدائي ، وشجعها أسرتها ومدرسيها ، حيث كانت تحل المسائل الحسابية بسرعة ومهارة.، وتتابع انها عضو في مركز الموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التعليم بالدقهلية ، وأن المسؤولين بالمركز ساهموا في تطوير موهبتها العلمية، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتورة نيفين عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم.

وتستكمل والدة روان أنها لاحظت أن لديها مهارة خاصة في حل المسائل الرياضية ، وحصلت علي أعلي الدرجات في مادة الرياضيات ، وتتابع أنها عرضت موهبتها علي مدرسيها ، وشجعوها علي تطوير مهاراتها .

وتابعت ان مركز الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم ، ساعدها ايضا علي تطوير قدرتها ، و استغلال موهبتها ، حتي انها اصبحت تستطيع حل مائة مسألة في خلال أقل من 10 دقائق ،

و تستكمل أن معلم مادة الرياضة في المدرسة،دربها أيضا " فتطورا مهاراتها ،فبدأت رحلة التميز و إظهار الموهبة حيث اشتركت في العديد من المسابقات الدولية وحصدت المركز الأول ومنها المسابقات.

وتضيف والدتها انها إشتركت في العديد من المسابقات الدولية وحصدت المركز الأول ،ومنها مسابقات ( البطوله الدوليه للحساب الذهني المستوي وحصلت علي المركز الأول. ، وتتابع أنها اغشتركت في “البطولة الدوليه للحساب الذهني المستوي الخامس" وحصلت علي المركز التاني.

و تضيف أن ابنتها “روان اسلام“.انضمت إلي فريق موهوبين الحساب الذهني علي مستوي الادارة ، وشجعتها الدكتورة “نيفين عبد العزيز” مدير إدارة الموهوبين بمديرية التعليم ،و أن تفوق شقيقها عوني ،في مجال الحساب الذهني ،وتواجدهما معا كان كان حافز لها للاستمرار ،وحققت مراكز متقدمة. وتستكمل” والدة روان” أنها اشتركت هذا العام بمهرجان الطفل المبدع الدولي الموسم السادس في مجال الحساب الذهني ( المستوي الثالث )، وتتابع أن روان حصدت المركز الاول ، وأن قسم الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية طريق قسم الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التعليم بالدقهلية رشحها للمهرجان وساعدها في الإشتراك.

وتتابع أن إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ،ومدير ووكيل الادارة التعليمية بمدينة ميت غمر,وتم تكريمها مرارا من ادارة المدرسة لتميزها الدائم وموهبتها المتميزة.