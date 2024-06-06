محافظ المنيا يتابع تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية دير أبو حنس بملوى

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التواجد الميدانى على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وبكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات على الفور لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات التنفيذ والعمل بالتوازي للانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) لتطوير الريف المصرى برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وتنفيذا لتكليفات المحافظ ، تفقد تاج أبوسداح رئيس مركز ملوى اليوم الخميس محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقامة على مساحة 45 ألف متر مربع، لخدمة 4 قري، هى (البرشا – دير البرشا – دير أبو حنس – الشيخ عبادة)، بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب / يومياً، بإجمالي تكلفة 600 مليون جنيه، مؤكداً على الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

