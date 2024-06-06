شخصيات حقيقية وشبه كل الناس.. صناع مسلسل "الوصفة السحرية" يكشفون كواليس كتابة العمل

ينطلق خلال أيام مسلسل الوصفة السحرية من تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها المؤلف هاني سرحان، ويدور المسلسل حول مشاكل الزواج والعلاقات الرومانسية والاجتماعية من خلال نماذج مختلفة من الأزواج، ويطرح المسلسل سؤال هل هناك وصفة سحرية لو عرفناها سنصل إلى السعادة وستحل جميع مشاكلنا؟، والوصفة السحرية لزواج ناجح هو اسم الكتاب الذي تتحرك من خلاله الأحداث لتتغير حياة الأبطال تماما.

وصرحت مديرة الورشة الكاتبة دعاء عبد الوهاب "أن كواليس كتابة العمل كانت جيدة، وأنهم أحبوا الشخصيات وكل شخص من فريق الكتابة رأى نفسه أو أحد أصدقائه في شخصية من الشخصيات، لأنها كانت حقيقية، ويعد مسلسل الوصفة السحرية من أقرب الأعمال إلينا ويشبهنا بشكل كبير، ونراهن أن الجمهور سوف يرى نفسه في شخصيات المسلسل".

وقال هاني سرحان مؤسس الورشة عن أحدث أعمالها مسلسل الوصفة السحرية "أنه سعيد بالتجربة الجديدة الذي يخوضها مصنع الحكايات، وأنها تجربة مختلفة عن الأعمال السابقة للورشة، ويتمنى أن يحبها الجمهور مثلما أحببها مؤلفي الورشة".

يعرض مسلسل الوصفة السحرية يوم 8 يونيو على قناة DMC ومنصة Watch it قبلها بيوم. ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، شيري عادل، بسمة داوود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

ويعد أحدث أعمال مصنع الحكايات هو مسلسل جروب العيلة، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمسلسل من بطولة النجوم سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغني، حنان سليمان، صفاء جلال، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، رشا مهدي، منير مكرم، وهو سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبد الله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج منال الصيفي

مصنع الحكايات هو مركز متخصص لكُتّاب ومطوّري السيناريو، يهدف إلى تعزيز الأعمال الدرامية والسينمائية بالوطن العربي، من خلال العمل على أفكار متميزة وتقديمها للسينما، الدراما، الراديو، وحتى ألعاب الفيديو.

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. نافس في موسم رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل الاختيار (رجال الظل) والذي حقق نجاحًا جماهيريًا غير مسبوق، وتعتبر ورشة مصنع الحكايات واحدة من مبادراته لتقديم أعمال سينمائية ودرامية في مصر وجميع أنحاء العالم العربي.