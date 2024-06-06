المؤلف لؤي السيد يروج لفيلمه الجديد "جوازة توكسيك"

روج المؤلف لؤي السيد لفيلمه السينمائي الجديد "جوازة توكسيك" المنتظر عرضه يوم ٣ من شهر يوليو المقبل، وشارك جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بوسترات فيلم "جوازة توكسيك".

وكتب لؤي السيد تعليقا على بوسترات “جوازة توكسيك”:"كريم نازل اجازة..عشان يتمم الجوازة..ياتري الأمور هتعدي ف اللذاذة".



الفيلم يجمع بين الفنانين ليلى علوى وبيومى فؤاد والمؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم للمرة الثالثة في السينما بعد أن قدموا فيلمي "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023.

تدور أحداث فيلم "جوازة توكسيك" في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به.

فيلم "جوازة توكسيك" من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، هيدي كرم، وملك قورة، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.