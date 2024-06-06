النمر يتفقد المنشآت الرياضية الجديدة بأشمون

قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة الدكتور ماجد فاروق الأبيض مدير إدارة الشباب والرياضة بأشمون بتفقد عدد من المنشآت الرياضية بمدينة أشمون والتي تم إنشائها حديثاً علي مساحة حوالي 2500م وتضم ثلاث حمامات سباحة بأطوال مختلفة لإستقبال وتعليم كافة الأعمار السنية المختلفة بقري مركز ومدينة أشمون ، وخلال الزيارة أعرب النمر عن سعادتة البالغة بأعمال التطوير والإنشاءات الرياضية الحديثة التي تمت علي أرض مدينة أشمون .

وأوضح النمر خلال الزيارة إلي أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والمنشآت الرياضية هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع ، وليصبح مكاناً يليق بأهالي أشمون لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ، ليشعر المواطن بتغيير حياته للأفضل .

وأشار النمر علي أهمية دور مراكز الشباب في تنمية مهارات الشباب والعمل على إخراج جيل قادر على النهوض والإرتقاء بوطنه ،مؤكداً أن الدوله المصرية تولي إهتماماً كبيراً بالشباب والرياضة لإعداد أبطال قادرة على رفع إسم مصر عاليه في كافة المحافل الدولية .