68 شهيدا و235 جريحا في 6 مجازر بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتكاب الاحتلال 6 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 68 شهيدا و235 جريحا.

وفي آخر التطورات الميدانية، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرةً مروعة في قصفها مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية "السردي" في مخيم 2 بالنصيرات، والتي تؤوي آلاف النازحين، ما أدى إلى ارتقاء 30 شهيدًا بعضهم "أشلاء" وإصابة عدد كبير من المواطنين.

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" يومها الـ 244 على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل على كل مناطق غزة، مخلفةً عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.