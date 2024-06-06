فيديو وصور | تخريج 6 دفعات من معهد المحاماة بالوادي الجديد

أكد المحامي محمد عمر علي، أمين عام نقابة المحامين بالوادي الجديد، عضو اتحاد المحامين العرب، المحامي بالنقض والإدارية العليا، اليوم الخميس، أن النقابة انتهت من تخريج 6 دفعات من معهد المحاماة بالمحافظة وهو المعهد الذي نجحت النقابة الفرعية بالوادي الجديد، في إنشائه بعد جهود مضنية مع النقابة العامة حيث يشترط لنقل قيد المحامي من الجدول العام للمشتغلين إلى الجدول الابتدائي بعد الحصول على شهادة المعهد طبقا لقانون المحاماة 147 لسنة 2019م.

وأضاف محمد، في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن النقابة الفرعية أنشئت معهد المحاماة بمدينة الخارجة تسهيلا على أعضاء النقابة من المحامين وذلك في عام 2017 ومدة الدراسة به 6 شهور دراسية يحاضر فيها أساتذة بكلية الحقوق وكبار وقدامي المحامين بالمهنة.

وأوضح محمد، أن المحامين بالوادي الجديد نجحوا في فصل النقابة الفرعية لهم عن محافظة أسيوط وذلك في عام 2016 بعد تعديلات القانون وتحويل محكمة الوادي الجديد إلى محكمة ابتدائية مما سمح بإقامة نقابة فرعية لمحامي الوادي الجديد، كما نجحت النقابة في إقامة فرع وتجهيزه وتأثيثه بما يليق بمهنة المحاماة لتكون مقرا وبيتا يجمعهم على أرض المحافظة.

وأشار محمد، إلى أن النقابة الفرعية بالوادي الجديد، نجحت في نقل الخدمات المركزية التي كانت تقدمها النقابة العامة لمقر النقابة الفرعية بالمحافظة تيسيرا على المحامين بالمحافظة ومن أبرزها نقل خدمات القيد ونقل القيد واستمارات التسجيل وتجديد الاشتراكات و استخراج وطباعة كارنيه النقابة بمقر النقابة بمدينة الخارجة وهو ما خفف على أعضاء نقابة مشقة وعناء السفر لمقر النقابة العامة بالقاهرة.

وأكد محمد، أن أعضاء النقابة الفرعية بالوادي الجديد، التقوا في يوم المحاماة العالمي في 14 أغسطس 2023 في اجتماع مع وزير العدل لمناقشة سبل رفع قدرات المحامين أعضاء النقابة بالتكنولوجيا الحديثة والإنترنت وعلوم الحاسب الآلي بما يتزامن ويتوافق مع رؤية الدولة وخططها في ميكنة الخدمات القضائية من خلال منظومة العدالة الإلكترونية ومنظومة النيابة الإلكترونية وما يتبعه من إجراءات التقاضي عن بعد حيث نجحت النقابة الفرعية بالوادي الجديد في الإعداد لتنفيذ أكبر مشروع تدريبي لأعضاء النقابة بالمحافظة لرفع قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة من خلال التنسيق مع جامعة الوادي الجديد لينطلق أكبر مشروع تدريبي لأعضاء النقابة مع بداية العام القضائي الجديد في أكتوبر 2024م.

ولفت أمين عام نقابة المحامين بالوادي الجديد، إلى تقديم خدمات العلاج المتكامل لأعضاء النقابة بشكل لائق يشمل العضو وأسرته أو والديه وهو برنامج متميز للغاية تضمن التعاقد مع كبرى المستشفيات بالمحافظات والقاهرة وصرف الأدوية بالمجان وإجراء الجراحات وصرف العلاج للمرض المزمن والأورام بالإضافة لصرف الدواء من خلال التعاقد مع صيدليات بالمحافظة.

وقال محمد عمر، إن النقابة تقدم خلال الفترة الحالية حزمة الخدمات النقابة تمثلت في الخدمات الاجتماعية والترفيهية وعقد اجتماعات دورية مع أعضاء النقابة لتقريب المسافات ووجهات النظر فيما بينهم كما نجحت النقابة في تنفيذ أنشطة ترفيهية ورياضية لأعضاء النقابة الفترة الحالية.

وأشار إلى، أن النقابة تقدم خدمات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة إلى أسرة المحامي المتوفي وتتحمل تنفيذ الشروط والإجراءات الخاصة بصرف المكافأة والتي تصل إلى 100 الف جنيه لما قضى 240 شهرا في الخدمة وبعد ذلك تحسب على حسب فترات الخدمة وتتحمل النقابة إنهاء إجراءات الصرف لأسرة المتوفى بالإضافة إلى صرف المعاش الشهري وهو أعلى معاش نقابي على مستوى جمهورية مصر العربية والذي يصل إلى 1500 جنيه شهريا حيث تحسب بواقع 75 جنيها عن كل عام خدمة.

وأكد أن النقابة في الوادي الجديد تقدم خدمات اجتماعية لأرامل المحامين في المناسبات الاجتماعية المختلفة وتحرص النقابة الفرعية بالوادي الجديد، على استمرار التواصل المجتمعي مع أسر المحامين المتوفيين وعائلاتهم وتقديم لهم كافة المستحقات بما يحفظ كرامتهم.

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أمين عام نقابة المحامين بالوادي الجديد - محمد عمر علي