احتفالات اليوم العالمي للبيئة.. لقاءات متنوعة لقصور الثقافة بالسويس

شهدت مواقع فرع ثقافة السويس مجموعة من اللقاءات التثقيفية احتفالا باليوم العالمي للبيئة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الخميس فقد نظم قصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "أهداف اليوم العالمي للبيئة" تناولت خلالها الكاتبة جورجينا عبد الملاك ، الفكرة الرئيسة وراء الاحتفال بذلك اليوم، مشيرة أن الهدف منه هو تسليط الضوء على القضايا البيئية وجعله منصة عالمية لاتخاذ إجراءات جدية بشأن تلك القضايا.

من ناحيته أوضح الكاتب حسن رشوان في لقاء آخر أن هذا الحدث يُحتفل به سنويا بجميع دول العالم لتوعية الشعوب بأهمية الحفاظ على البيئة، وإحداث تغيير إيجابي لمواجهة التحديات التي حدثت نتيجة الأنشطة البشرية غير المستدامة كظاهرة التغير المناخي.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، عقد بيت ثقافة العمدة لقاء ناقشت خلاله أروى أحمد، باحث سياسة واقتصاد، بعض المشكلات البيئية التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان وجودة الحياة، ودور الدولة في مواجهتها.

وتحتفي دول العالم باليوم العالمي للبيئة في ٥ يونيو من كل عام، ذلك التاريخ الذي أعلنته الأمم المتحدة في عام ١٩٧٢ بهدف زيادة الوعي من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

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