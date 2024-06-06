الإحصاء: 21.7% انخفاض في صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى واشنطن خلال 2023

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الخميس، نشرة" العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2023 " وتتناول النشرة بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية (صادرات - واردات) عامي ( 2022 ، 2023 ).



وأشار الجهاز الي انه بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحدة الامريكية 1.9 مليار دولار عام 2023 وتمثل 4.6% من صادرات مصـر للعالم مقابل 2.3 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 15.5%.

وجاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بنسبـة 53.1 % مـن إجمالى الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية حيــث بلغت 1.0 مليار دولار عام 2023 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 21.7%.

ونوه الجهاز انه بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 5.4 مليار دولار عام 2023 وتمثل 6.4 % مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 6.9 مليار دولار عام 2022 بنسبـة انخفاض قدره 22.7 %.

وجاءت الواردات مــن حبــوب وأثـمار زيتيــة ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 14.8% من إجمالــى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغـت 0.8 مليـار دولار عام 2023 مقابـــل 2.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 66.4 %.