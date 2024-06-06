رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض

واصل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جولاته لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، حيث تفقد رئيس الجامعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التمريض للتأكد من توفير وسائل الراحة للطلاب واتخاذ كل الإجراءات والتدابير المطلوبة لتوفير مناخ مثالي لإتمام الامتحانات، رافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والدكتورة امال شحاتة عميد الكلية ومدير عام الكلية .

واطمأن الدكتور أحمد القاصد خلال جولته على حسن سير الإمتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام وحضور الملاحظين، مشيدا بتجهيزات اللجان، ووجود الأساتذة ورؤساء الأقسام فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط ، والرد على استفسارات الطلاب.

كما حرص رئيس الجامعة خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومستوى الأسئلة .