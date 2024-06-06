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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

لتيسير التجارة بين مصر وموسكو.. وزير الصناعة يلتقي مدير عام مركز التصدير الروسي

جانب من اللقاء اليوم
جانب من اللقاء اليوم
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التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع  فيرونيكا نيكيشينا مدير عام مركز التصدير الروسي لبحث سبل تعزيز التعاون بين المركز والوزارة فيما يخص تيسير التجارة بين مصر ورسيا.

ويأتي ذلك في إطار زيارته لمدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة بفعاليات الدورة الـ27 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي يعقد خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.

وقال الوزير، إن اللقاء ناقش سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصر وروسيا من خلال نقل التكنولوجيات والتصنيع المشترك في مصر بما يسهم في توسيع أسواق الصادرات الروسية بشكل غير مباشر، وكذا من خلال تبادل المعلومات والمشاركات في المعارض المصرية من جانب ممثلي القطاعات الروسية الرسمية والتي تشمل الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الطبية.

وأوضح سمير، أن اللقاء استعرض عدداً من مجالات التعاون القائمة والتي يمكن تطويرها لدعم التجارة البينية تتضمن المشاركة بالمعارض بالبلدين ومراجعة موقف مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي وتقديم بعض الحلول للشركات في الجانبين لتيسير أعمالها في مصر وروسيا.

و أضاف الوزير، أنه تم خلال اللقاء الإشادة بالنتائج الإيجابية التي شهدتها تفاعلات ممثلي مجتمعات الأعمال من الجانبين المصري والروسي خلال الفعاليات الرئيسية التي دعمها ونظمها مركز التصدير الروسي خلال الآونة الأخيرة لا سيما فعاليات منتدى "صنع في روسيا" ومعرض الصناعة الدولي "Innoprom" وعقد عدة دورات لمعرض "فوود افريكا" في مصر.

ومن جانبها أكدت  فيرونيكا نيكيشينا مدير عام مركز التصدير الروسي اهتمام المركز بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال تيسير التجارة من منطلق دور المركز المعني بالعديد من الأنشطة والمجالات المؤثرة على حركة التجارة بين روسيا والعديد من الدول ومنها مصر. 

في إطار زيارة وزير التجارة لمدينة سان بطرسبرج تيسير التجارة بين مصر ورسيا وزير التجارة والصناعة يلتقي مدير عام مركز التصدير الروسي منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى موقف مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي