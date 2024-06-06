تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي بالشرقية تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهميه الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك قام فرع الشركة بمدينة أبو كبير بالدفع بالمعدات لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بعدد من شوارع المدينة وبعض القري وذلك لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة لأبناء المدينة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئة تتسبب في إفساد فرحة المواطنين بالعيد.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي: -

https://www.facebook.com/shapwasco

أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية 125 أرضي / 01205502098 / 01205502086.