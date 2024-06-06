الصحة الفلسطينية: 25 ألف مريض وجريح في غزة بحاجة إلى العلاج بالخارج

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن 25 ألف مريض وجريح في قطاع غزة بحاجة إلى العلاج بالخارج، وذلك وفقا لنبأ بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي أبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه على كافة مناطق قطاع غزة، مرتكبًا مجازر مروعة بحق المدنيين الآمنيين. في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل المناطق الغربية بمدينة رفح جنوبي القطاع. في خان يونس، واصلت آليات الاحتلال المتوغلة شرقي بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس قصفها بشكل متواصل على عدة مناطق متفرقة في البلدة. أطلقت طائرات الكواد كابتر النار تجاه عدة منطقة المطاحن شمال خانيونس جنوب قطاع غزة. في شمال قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم جباليا نيرانها باتجاه منازل المواطنين.

243 يومًا مرت على عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، والذي حصد حتى الآن أكثر من 35 ألف شهيد فلسطيني، فيما لا تزال غاراته مستمرة على وسط القطاع.