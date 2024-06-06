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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يُصدر قراراً بتولي المهندس أشرف السماليجي العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس أشرف أحمد محمد السماليجي، المشرف على أجهزة تنمية ( مدينة رشيد الجديدة – القطاعين الثاني والثالث للساحل الشمالي الغربي )، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، كما نص القرار على أن يتولى المهندس محمد عصام فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، العمل بجهاز مدينة الفشن الجديدة.

وزير الإسكان النوبارية الجديدة الفشن الجديدة