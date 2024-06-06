«السبكى» يبحث مع وزير صحة زيمبابوي سبل التعاون فى السياحة العلاجية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بالدكتور دوجلاس مومبيشور، وزير الصحة الزيمبابوي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا "Africa Health ExCon 2024".

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد السبكي بوزير الصحة الزيمبابوي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع دولة زيمبابوي الشقيقة، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مستعرضًا جهود الدولة المصرية في الإصلاح الصحي والنظام الصحي المصري الحديث والنجاحات التي حققتها في جميع أنحاء العالم وأمام المنظمات الصحية الدولية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى إنجازات هيئة الرعاية الصحية في تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال تطوير البنية التحتية والمعلوماتية الصحية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطبيق الحوكمة الإكلينيكية، وغيرها من محاور العمل التي تسهم في تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، وتحقيق أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك لنقل الخبرات والتجربة المصرية الفريدة في الإصلاح الصحي إلى زيمبابوي وقصص النجاح في الرعاية الصحية، وأكد الدكتور أحمد السبكي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء في الدول الأفريقية لتحقيق التنمية في قطاع الرعاية الصحية في القارة بأكملها، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم بحث التعاون مع زيمبابوي في مجال تنمية السياحة العلاجية وتقديم خدمات علاج المرضى الدوليين من زيمبابوي في مصر، وأنه سيشمل أيضًا تبادل الزيارات والخبرات وتدريب مقدمي الرعاية الصحية من زيمبابوي بمستشفيات هيئة الرعاية بهدف رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في أفريقيا.

ومن جانبه، أشاد وزير الصحة الزيمبابوي بدور مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في دعم دول القارة الأفريقية بصورة مستمرة، وتوفير الخبرات المصرية في العديد من المجالات، ولا سيما الرعاية الصحية، والتطور الكبير الذي شهدته على جميع المستويات، بما في ذلك التخطيط الصحي وتطوير المنشآت الصحية وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والميكنة والتحول الرقمي للخدمات والتوعية والتسويق للخدمات.

وأعرب الوزير، عن رغبته في نقل تلك الخبرات إلى زيمبابوي، خاصة مشروع التأمين الصحي الشامل، وضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، حيث تعتبر التجربة المصرية ملهمة في هذا الشأن، مؤكدًا تطلعه لمزيد من التعاون في المجالات الصحية خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة، إلى أن زيارة وزير صحة زيمبابوي شملت تفقد جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بمعرض الصحة الأفريقي، وأشاد بالتطور الكبير والتقدم التكنولوجي الذي حققته الهيئة في منظومة الرعاية الصحية بمصر ومواكبتها لأحدث المعايير العالمية.

وملتقى الصحة الأفريقي ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.

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