قومي المرأة بالمنيا: بدء نشاط مشترك مع مديرية التربية والتعليم

أعلنت الدكتورة نجاح التلاوي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، بدء نشاط مشترك مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا وفتح أبواب المدارس لأي لقاءات توعوية أو إقامة دورات تدريبية للسيدات بالقري أو المدينة، على أن يتم التنسيق من خلال خطة مسبقة بالأنشطة التي سوف تنفذ بالمدارس لتزليل العقبات.

جاء ذلك خلال زيارة حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا لمقر الفرع، وذلك لتقديم التهئنة لدكتورة نجاح التلاوي علي توليها منصب مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

وأشاد كيل وزارةالتربية والتعليم بدور المجلس القومي للمرأة بمراكز وقرى محافظة المنيا؛ والخدمات المتعددة والمتنوعة التي تقدم للأسرة بالمنيا.