هل تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؟.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العقوبات والشيوخ يناقشه.. وبايدن يعلن موقفه

بعد تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وصوت 247 عضوا لصالح القرار مقابل 155 ضده، حيث صوت لصالحه كل الجمهوريين تقريبا وبعض الديمقراطيين.

وبالرغم من ذلك، فأنه من غير المرجح أن يحصل مشروع القانون على تصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وعلي الرغم من إدانة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحرك المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بالـ"شنيع"، إلا أنه يعارض "بشدة" مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.

وأعربت إدارة بايدن عن قلقها العميق "إزاء الاندفاع المتهور للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، لكنها في نفس الوقت تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها.

وقد أعرب الجمهوريون في الكونجرس عن غضبهم من تحرك المحكمة الجنائية الدولية، ما أدي إلى إجراء التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات الذي قدمه النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي.

كما وجه بعض الديمقراطيين انتقادات إلى المحكمة كذلك، حيث قدم النائب الديمقراطي من نيوجيرسي جوش جوتهايمر، رسالة من عشرين عضوا من كلا الحزبين يطالبون فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لفرض عقوبات على المحكمة.

وأعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، عن معارضته لخطوة المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه لا يستطيع دعم مشروع القانون الذي "سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الأمريكي".

وبالرغم من ذلك قال جيفريز إنه يعتقد أن هناك مجالا لتشريع من الحزبين بشأن هذه المسألة.

ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، خلال مؤتمر صحفي، تحرك المحكمة الجنائية الدولية بأنه "شائن" و"غير معقول".

وتابع جونسون: "يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الإجراء. لا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر. إذا سمح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك وملاحقة زعماء الدول الذين يختلفون مع أفعالهم، فلماذا لا يلاحقون أمريكا؟".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدي إلي استشهاد 36586 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، وجرح 83074 اخرين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.