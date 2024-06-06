"التعليم البيئي" بالكنيسة الإنجيلية اللوثرية وبلدية نابلس ينفذان ورشة ومسابقة للتنوع الحيوي

نفذ مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة بالشراكة مع مركز أبحاث التنوع الحيوي والبيئة (بيرك) وسلطة جودة البيئة ومركز الطفل الثقافي التابع لبلدية نابلس، ورشة ومسابقة لمناسبة اليوم العالمي للتنوع الحيوي.

واستهدفت الورشة أعضاء 60 يافعًا من منتدى الياسمين البيئي، الذي تأسس عام 2014، لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات الخضراء.

ودشنت اللقاء آلاء يعيش مديرة مركز الطفل الثقافي، التي عرفت بالمنتدى وأهدافه وأنشطته، ورحبت بالمحاضرين، وأكدت أهمية التربية البيئية واستدامتها.

واستعرضت الدكتورة رنا جاموس من (بيرك) واقع التنوع الحيوي في فلسطين واستخداماته ووظائفه، واختزلت الوظائف العلاجية والغذائية والدوائية والثقافية والروحية للتنوع الزاخر في فلسطين، والأبحاث العلمية التي نشرها المركز حول الكفاءة العلاجية للنباتات الطبية في فلسطين.

ولخصت الباحثة في بيرك سلام أبو زيتون أبرز التحديات والانتهاكات التي تعترض التنوع الحيوي في فلسطين، ودور المركز في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، وتتبعت الإجراءات التي ينفذها بيرك في حماية سوسنة نابلس وتكثيرها والتعريف به.

كما استعرضت سيرة حدائق بيرك النباتية، والمجموعات النباتية فيها، والموقع الوطني لحفظ النباتات المتوطنة والمهددة بالانقراض، كما عرّفت بطرق إكثار السوسن الملكي، ووضحت مفاهيم بنك البذور والمعشبة النباتية.

وقدم أيمن عبد ربه، من "جودة البيئة" مسابقة تفاعلية تركزت على التنوع الحيوي والمؤسسات والمفاهيم والمناسبات البيئية.

وتنافس اليافعون على معرفة أساسيات الأزهار والطيور في فلسطين، وشاركوا في ألعاب بيئية، صممها عبد ربه، الذي قدم عشرات الجوائز من مواد أعاد تدويرها بنفسه، قبل أن تتحول لنفايات وصارت أزهارًا وكائنات حية بألوان زاهية.

وشارك في الورشة، طاقم "جودة البيئة" بنابلس، ومتطوعون، وإعلاميون.

وأطلق "التعليم البيئي" منذ نهاية مايو الفائت، لقاءات للتوعية بالتنوع الحيوي شملت محافظات: جنين، وطوباس والأغوار الشمالية، وطولكرم، وبيت لحم، ونابلس.

وانطلقت الورش بالشراكة مع سلطة جودة البيئة، ومركز أبحاث التنوع الحيوي والبيئة (بيرك)، وبالتعاون مع جامعات: فلسطين التقنية (خضوري)، والعربية الأمريكية، والقدس المفتوحة، وبلديتي نابلس وبيتونيا، وجمعيات: بيت النساء بعنبتا، وطوباس الخيرية، والنسائية الثقافية للتراث الشعبي في جنين، ومركز نسوي مخيم الفارعة.

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