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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لافروف يحتفل باليوم العالمي للغة الروسية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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وجه اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تهنئة للأمة بمناسبة الذكرى الـ225 لميلاد الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للغة الروسية.

وأكد لافروف الدور الكبير للغة الروسية في تحقيق الإنجازات الثقافية والعلمية التي قدمها عظماء الأدب الروسي مثل بوشكين، ليو تولستوي، وفيودور دوستويفسكي. مشيرًا إلى أن اللغة الروسية هي وسيلة أساسية للتواصل بين الأعراق وعلى الصعيد الدولي، حيث يتحدث بها اليوم أكثر من 250 مليون شخص حول العالم.

وأشار لافروف إلى أن اللغة الروسية تُستخدم لغة رسمية أو لغة عمل في العديد من المنظمات المتعددة الأطراف، وقد تم تضمين يوم اللغة الروسية في تقويم الأمم المتحدة للسنة الدولية للتواريخ المهمة ضمن برنامج تطوير التعددية اللغوية والتنوع الثقافي.

وأبرز لافروف أهمية اللغة الروسية في تعزيز التكامل في المنطقة الأوراسية، مشيدًا بإنشاء المنظمة الدولية للغة الروسية في أكتوبر الماضي بمبادرة من رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف. هذه المنظمة مفتوحة لانضمام جميع الدول دون استثناء.

وفي ختام تهنئته، أعرب لافروف عن امتنانه العميق للمواطنين الروس المقيمين في الخارج وأصدقاء روسيا الذين يساهمون في الحفاظ على اللغة الروسية ونشر تراثها الثقافي والتاريخي. معربًا عن قناعته بأن الاحتفال بيوم اللغة الروسية، بالتزامن مع ذكرى ميلاد بوشكين، سيسهم في تعزيز التعاون الإنساني بين الدول وترسيخ روح الصداقة والثقة بين الشعوب.

اليوم العالمي للغة الروسية المقيمين في الخارج وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين