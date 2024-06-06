مراسل القاهرة الإخبارية: بايدن يطرح قيودًا على المهاجرين للسيطرة على الحدود

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نيويورك، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مؤخرا مرسوما فيدراليا يقضي بترحيل المهاجرين إذا لم يقدموا طلبا للجوء، لافتا أن مسألة الهجرة تقف أمام الحكومات التي تتوالى على البيت الأبيض، لكن قضية الهجرة خلال الأشهر الماضية كانت حديث الشارع الأمريكي واتخذها دونالد ترامب وحملته الانتخابية للنيل من "بايدن".

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وآية الكفوري، أنه في شهر نوفمبر فقط كان هناك أكثر من 300 ألف من المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الحدود مع المكسيك وتكساس بواقع 10 آلاف في اليوم الواحد.

ولفت أن المواطن الأمريكي شعر بتغير كبير في الوظائف والحصول على العمل، حتى أن ساعة العمل انخفضت للغاية، وأصبحت البطالة أكثر من بداية العام، موضحا أن المرسوم الذي وقعه "بايدن" جاء بعد مداولات كثيرة مع المستشارين الذين أكدوا له أن مسألة الهجرة يتحدث عنها "ترامب" والشارع الأمريكي.