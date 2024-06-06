يونيفيل: نحتاج إلى عدد من الإجراءات لتهدئة الوضع بين لبنان وإسرائيل

قال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن هناك الكثير من التوترات والتصعيد على الحدود بين إسرائيل و لبنان، ونحاول منع حدوث أي تصعيد بين إسرائيل وحزب الله، كما نعمل على منع أي محاولات لتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عبر المساعي الدبلوماسية.

وأضاف المتحدث باسم قوات يونيفيل للقاهرة الإخبارية، اليوم الخميس: لدينا نحو 10 آلاف جندي وننفذ عديدا من الدوريات لتهدئة الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ونحتاج إلى عدد من الإجراءات لتهدئة الوضع بين لبنان وإسرائيل.

وتابع: نواصل تقديم الدعم لحل النزاع بين لبنان و إسرائيل وتعزيز السلم والأمن بالمنطقة.

وأردف، أكثر من 50 موقعا ومخزنا تضررت ولدينا إصابات كثيرة جراء القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث نواجه تحديات أمنية على الحدود بين لبنان وإسرائيل لا سيما المتعلقة بتعهدات الطرفين.

وأكد، أن المجتمع الدولي على دراية تامة بالنزاع اللبناني الإسرائيلي وأعضاء مجلس الأمن يعملون على إنهائه.