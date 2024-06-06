يونيفيل: لدينا نحو 10 آلاف جندي وعدد من الدوريات لتهدئة الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

قال المتحدث باسم قوات يونيفيل، إننا لدينا نحو 10 آلاف جندي وننفذ العديد من الدوريات لتهدئة الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف المتحدث باسم قوات يونيفيل، أن هناك الكثير من التوترات والتصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أننا نحاول منع حدوث أي تصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وأشار إلى أننا نعمل على منع أي محاولات لتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عبر المساعي الدبلوماسية، موضحا أننا نحتاج إلى عدد من الإجراءات لتهدئة الوضع بين لبنان وإسرائيل.

وتابع “أكثر من 50 موقعا ومخزنا تضررت ولدينا إصابات كثيرة جراء القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية”.