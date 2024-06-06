رئيس بلدية كريات شمونة يتهم نتنياهو بالانشغال بالدعاية الانتخابية بدلًا من الحرب

اتهم رئيس بلدية كريات شمونة، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانشغال بالدعاية الانتخابية بدلا من الحرب، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إلغاء اجتماع مجلس الحرب الذي كان مقررا مساء اليوم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ244، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.