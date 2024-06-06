أوكرانيا: تسجيل 111 اشتباكًا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن ذلك المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه كوفاليف، أن الجيش الروسي أطلق أكثر من 3000 مرة على أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف كوفاليف أنه تم تنفيذ 111 اشتباكًا قتاليًا على خط المواجهة خلال اليوم الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفروم الأوكرانية.

وأوضح المسئول العسكري الأوكراني أنه "جرى ما مجموعه 111 اشتباكًا قتاليًا خلال اليوم كما أطلق الجيش الروسي أيضًا صاروخًا واحدًا و44 غارة جوية خلال اليوم الماضي".

وأشار إلى أن الجيش الروسي استخدم 47 قنبلة جوية موجهة وقاموا بأكثر من 3000 هجوم على وجه الخصوص، تم تدمير 131 منها باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة".