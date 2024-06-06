إعلام لبناني: إصابات باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في ساحة عيترون جنوب البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانة، اليوم الخميس، بوقوع إصابات باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في ساحة عيترون جنوب البلاد، وذلك فقا لنبأ بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله على حرفيش يوم أمس الأربعاء، كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة، و8 بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.

وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى من الإسرائيليين على الحدود الشمالية منذ بداية الحرب إلى 25 قتيلا غالبيتهم من الجنود، 5 منهم قتلوا خلال شهر مايو الماضي.

يأتي ذلك، في وقت تواصل تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، الخميس، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، كما استهدفت مواقع بقصف نفذته الطائرات الحربية، فيما استهدف حزب الله بلدات ومواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية والجليل الألى والغربي.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في الجنوب اللبناني، وأصيب 4 أشخاص بجراح متفاوتة في غارة على معمل لإنتاج مواد تنظيف في بلدة وادي جيلو، بينما أوقعت غارة استهدفت بيت ياحون 7 جرحى، كما طالت الغارات أطراف بلدة عدشيت.

ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.